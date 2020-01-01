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Полезно знать

  • Страховка ОСАГО

    Рынок страхования постоянно меняется. Появляются новые продукты. Совершенствуются уже имеющиеся программы. Но неизменным остается обязательное страхование автогражданской ответственности — ОСАГО. Каждый водитель на территории России обязан получить данный полис, обеспечивающий защиту при попадании в дорожно-транспортное происшествие.

    Если вы недавно купили новый автомобиль, или подошел к концу срок предыдущей страховки, предлагаем воспользоваться профессиональным сервисом Polis.online. На одном сайте собрана актуальная информация о программах в крупнейших компаниях. С нашей помощью вы получите наиболее выгодное предложение, на оформление которого уйдет около 5 минут.

  • Что такое ОСАГО?

    ОСАГО расшифровывается, как обязательное страхование автогражданской ответственности. Уже из названия понятно, что полис должен быть у каждого владельца автотранспорта. В противном случае предусмотрены штрафные санкции.

    В договоре четко распределены обязательства компании по отношении к клиенту — застраховать интересы владельца машины и компенсировать ущерб при повреждении имущества, причинении вреда здоровью/жизни пострадавшей стороне. Возмещение происходит при наступлении страхового случая. Оно возможно в нескольких формах:

    • В денежном эквиваленте.
    • В натуре — предусмотрено в том случае, если вред нанесен только автомобилю.

    Если страховая компания компенсирует ущерб пострадавшей стороны, то расходы на восстановление авто виновника аварии ложатся на плечи самого страхователя. В этом суть обязательного полиса ОСАГО.

  • От чего защищает ОСАГО?

    Полис обязательного страхования ОСАГО предполагает покрытие расходов в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося по вине страхователя. Получается, если в аварии виноват носитель документа, СК выплатит компенсацию пострадавшей стороне (в рамках установленного государством лимита).

    Защита по ОСАГО предусмотрена в следующих случаях:

    • Страхователь сбил человека. В результате происшествия пострадавший получил телесные повреждения любой степени тяжести, в том числе приведшие к летальному исходу.
    • Во время дорожно-транспортного происшествия владелец застрахованного по ОСАГО автомобиля неумышленно нанес ущерб другим машинам.
    • Во время аварии страхователь нанес ущерб не только транспортному средству, но и здоровью/жизни людей, которые находились в нем.
    • Во время дорожно-транспортного происшествия страхователь нанес ущерб человеку, животному, зданию или любому другому предмету или объекту.

    На данные страховые случаи полностью распространяется действие полиса ОСАГО.

  • В каких случаях полис не работает?

    Есть перечень ситуаций, которые не подпадают под действие полиса обязательного страхования. Если какой-то из этих случаев произошел, выплата не предусмотрена:

    • Страхователь причинил ущерб имуществу, здоровью или жизни третьих лиц, при этом находился в автомобиле, который не указан в страховке.
    • Пострадавшая сторона требует компенсировать моральный ущерб.
    • В результате дорожно-транспортного происшествия был нанесен ущерб памятникам архитектуры, антиквариату, ценным бумагам, объектам интеллектуальной собственности, старинным строениям.
    • Ущерб был нанесен во время спортивных мероприятий, городских турниров, учений, проходящих в специально отведенных для этого местах.
    • Виновника аварии обвиняют в загрязнении окружающей среды.
    • Авария была заранее спланирована страхователем.
    • Происшествие произошло по вине природных катаклизмов или иных обстоятельств непреодолимой силы.

    Проконсультируйтесь по страховым выплатам и возможным отказам СК с менеджером Polis.online. Предоставим актуальную информацию. Расскажем об условиях обязательного страхования автогражданской ответственности.

  • Тарификация

    Стоимость обязательного страхования регламентируется государством. Существует базовый тариф. Каждая страховая компания устанавливает свое значение ставки, но строго в рамках принятого «коридора». Окончательная цена полиса определяется уже за счет применения поправочных коэффициентов, которые, в зависимости от условий и особенностей ТС, повышают или понижают ее:

    • Тип транспортного средства. Для грузовых и легковых автомобилей предусмотрены разные коэффициенты.
    • Регион регистрации/нахождения ТС. Чем населённее город, тем выше вероятность возникновения аварий, соответственно больше коэффициент и дороже страховой полис ОСАГО.
    • Возраст и стаж. В страховом полисе обязательно указываются эти два параметра. Если страхователю больше 22 лет, а его опыт вождения превышает 4 лет, то предусмотрено минимальное значение коэффициента. Если же стажа и возраста не хватает, ОСАГО обойдется дороже.
    • Бонус-малус или коэффициент безаварийной езды. Чем аккуратнее управляет авто водитель, тем дешевле страховка. За каждый год безаварийной езды владелец ТС получает скиду на покупку полиса в размере 5%.
    • Количество лиц, допущенных к управлению. ОСАГО бывает ограниченным и неограниченным. В первом случае страхователь имеет право вписать в полис определенное количество человек. Во втором — на данном пункте ставится прочерк.

    Чтобы рассчитать стоимость страхового полиса ОСАГО, существует специальный онлайн-калькулятор. В пустые поля вбиваете требуемые данные и получаете результат. Далее можно сразу же заказать страховку.

  • Где быстро и выгодно купить страховку ОСАГО?

    Ответ на этот вопрос знают специалисты сервиса Polis.online. Нужно застраховать авто? Закажите полис с помощью профессионалов. Гарантируем:

    • Прозрачные условия.
    • Лучшие программы.
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    • Удобство оформления.
    • Квалифицированные консультации.

  • Как сделать ОСАГО онлайн?

    Сегодня воспользоваться услугой автострахования можно в режиме онлайн, не посещая никаких офисов. Для этого с сервисом Polis.online достаточно пройти несколько шагов:

    • Выбираем страховую компанию. С Polis.online сделать это очень просто.
    • Проходим регистрацию и получаем доступ к личному кабинету.
    • Заполняем пустые поля формы. Внимательно перепроверяем введенные данные. Даже малейшая ошибка делает ваш полис недействительным.
    • Получаем расчет и вносим оплату любым удобным способом.
    • Получаем готовый полис ОСАГО по указанному адресу электронной почты.

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