Рынок страхования постоянно меняется. Появляются новые продукты. Совершенствуются уже имеющиеся программы. Но неизменным остается обязательное страхование автогражданской ответственности — ОСАГО. Каждый водитель на территории России обязан получить данный полис, обеспечивающий защиту при попадании в дорожно-транспортное происшествие.

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